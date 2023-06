Il Lecco si prende la B dopo 50 anni: sarà derby del Lario contro il Como!

Nella gara d'andata della finale playoff allo Zaccheria gli uomini di Foschi hanno trionfato 2-1 con le reti di Pinzauti e Lepore a ribaltare il gol di Leo. Oggi l'apoteosi, con il match di ritorno vinto 3-1 davanti ai propri tifosi e sempre in rimonta. Il Foggia di Delio Rossi è andato in vantaggio al 4' con Bjarkason, Lepore dal dischetto ha pareggiato i conti al 34'.

Nel finale le due reti di Lakti al 78' e di Lepore all'87' (doppietta per il numero 32 dei blucelesti, 3 gol in 180 minuti) hanno suggellato il ritorno in Serie B del Lecco a distanza di 50 anni. Fanno festa anche Christian Maldini, fratello di Daniel e figlio di Paolo, e Luca Stanga, prodotti del settore giovanile del Milan, al Lecco dall'estate scorsa.