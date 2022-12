Il Modena in dieci inguaia De Rossi: altro giro altro derby, 3 punti anche a Ferrara

Quello di oggi era il 21esimo derby emiliano tra Spal e Modena in Serie B, a distanza di 10878 giorni dall’ultimo disputato tra le due formazioni nel torneo cadetto il 21 febbraio 1993: il bilancio è di sette successi ferraresi, sei dei Canarini e sette pareggi. La Spal è scesa in campo dopo 4 partite senza vittorie, mentre il Modena era in serie positiva da 3 partite. Coreografia calda da parte dei tifosi spallini, il pranzo è servito...

Modena in dieci, adesso è derby, chiosano i commentatori di Dazn. E infatti succede di tutto. Gabriele Moncini riesce a pareggiare il primo gol segnato dal Modena in inferiorità numerica, ma è poi Falcinelli a far saltare l'equilibrio segnando la rete del 2-1 per i canarini. Le reti nel finale, la terza per il Modena e la seconda per la Spal ancora con Moncini, alimentano le emozioni ma non cambiano la sostanza del risultato finale.