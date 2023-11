Incursione pre-derby, striscione reggiano nella notte: sotto la curva del Modena…

Modena-Reggiana, prevista un’elevata affluenza di pubblico: limitazioni alla circolazione e alla sosta Sabato 2 dicembre divieti di transito e sosta nelle vie limitrofe all'impianto sportivo e in zona Stazione.

Non solo davanti allo stadio modenese ma anche in città, a Reggio Emilia. Un crudo e non meraviglioso "Modena Merda" sta diventando il mood dell'avvicinamento granata al derby emiliano di sabato 2 dicembre alle 14.00.