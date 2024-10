La Carrarese ritorna a giocare allo Stadio dei Marmi

La Carrarese ritorna a giocare in casa dopo l'esperienza all'Arena Garibaldi di Pisa

Alla prima storica stagione in serie B, la Carrarese ritornerà a giocare nel suo stadio. Fino ad ora, la squadra gialloblù ha giocato le prime gare della nuova stagione all'Arena Garibaldi di Pisa. In occasione della prossima giornata contro il Mantova , lo Stadio dei Marmi ritornerà ad aprire i cancelli ai supporters locali.

" Carrarese Calcio 1908 rende noto che nella sessione odierna la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha espresso parere favorevole in relazione alla realizzazione del progetto di riqualificazione e valorizzazione dello Stadio Dei Marmi Quattro Olimpionici Azzurri di Carrara.

Appuntamento, dunque, a domenica pomeriggio per Carrarese-Mantova!". Questo il comunicato ufficiale del club toscano.

Il campo sportivo è stato adeguato alle disposizioni imposte dalla serie B: c'è stata la stesura del nuovo manto erboso in sintetico, così come c'è stata anche la delineazione delle linee di gioco. La sindaca Arrighi, come si legge dall'edizione online de La Nazione, era visibilmente soddisfatta quando, la settimana scorsa, aveva annunciato l'avanzamento dei lavori.