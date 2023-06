Lavori in corso al “Ceravolo”: il Catanzaro verrà ospitato al “Via del Mare”

Il Catanzaro ha scelto lo stadio sostitutivo per la prossima stagione. Sarà il “Via del Mare” di Lecce la “casa“ temporanea dei calabresi

Proseguono i lavori di messa a punto per il “Ceravolo” di Catanzaro in vista della prossima stagione. Non è detto però che le operazioni termineranno prima dell’inizio della stagione e allora il Catanzaro ha dovuto ricorrere ad un piano B.