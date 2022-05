Lecce in A, Foggia e Taranto in C: zero derby per il Bari in Serie B 2022-23

Solo il Bari...

Dopo le tante sfide regionali disputate in Serie C, il Bari è atteso da una stagione di Serie B con zero derby pugliesi: Virtus Francavilla, Foggia, Taranto e Monopoli sono rimaste in Serie C, mentre il Lecce è salito in Serie A. Niente derby allora, cosa che per il Bari tra i professionisti, non accadeva dalla stagione 2016-2017, la penultima trascorsa nella seconda serie nazionale.