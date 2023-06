Mercato Como, si tenta il colpo Vardy dal Leicester: effetto derby del Lario?

Come riporta lariosport.it, il Como vorrebbe provare il colpo ad effetto, forse anche per attirare su di sé l'attenzione mediatica dopo la promozione in Serie B dei rivali vicini del Lecco. Magari sarà anche l'effetto derby del Lario che rivedremo l'anno prossimo.

Fatto sta che il Como ha messo nel mirino un attaccante di caratura internazionale come Jamie Vardy. Il bomber inglese 36enne del Leicester, campione d'Inghilterra con le Foxes guidate da Claudio Ranieri nel 2016, è appena retrocesso in Championship dopo una stagione tribolata.

Per il numero 9 del Leicester quest'anno solo 3 gol e 4 assist in 37 presenze complessive in Premier League. Un'idea di mercato che stuzzica l'ambiente lariano. In casa Como si tenta un colpo ad effetto, come quello di Fabregas un anno fa...