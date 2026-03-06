Modena-Cesena, derby da playoff al Braglia: il pronostico DDD

Quello del Braglia potrebbe essere un derby da importanza elevata: si affrontano il Modena di Andrea Sottil e il Cesena di Michele Mignani con l'obiettivo di consolidare la posizione in zona playoff. I Canarini hanno attualmente 43 punti e si trovano al sesto posto, mentre la formazione bianconera è ottava (38 punti) ma con il Sudtirol alle calcagna, solo un punto dietro. Chi avrà la meglio tre le due squadre?
Modena-Cesena: come arrivano le due squadre alla gara—
Il Modena non ha ancora trovato una giusta quadra: gli uomini di Andrea Sottil stanno affrontando una stagione molto altalenante. Dopo le tre vittorie consecutive, ottenute rispettivamente contro Venezia, Carrarese e Juve Stabia, sono arrivare due sconfitte di fila, prima il KO con il Padova in casa e poi quello dello scorso turno a Chiavari contro il Virtus Entella.
Discorso abbastanza simile anche per il Cesena ma, a differenza del Modena, non riesce più a trovare la luce. Gli uomini di Michele Mignani stanno vivendo un periodo abbastanza di crisi: l'ultimo successo risale allo scorso 6 marzo, quando Francesconi e Berti stesero il Pescara. La squadra bianconera arriva da 5 sconfitte ed un pareggio nelle ultime sei gare.
Modena-Cesena: le probabili formazioni—
Il Modena dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2: Andrea Sottil si affida al duo offensivo Di Mariano-Gliozzi. Il Cesena dovrebbe optare per lo stesso schema tattico, con Michele Mignani che punta tutto su Shpendi: il centravanti bianconero quasi sicuramente dovrebbe essere affiancato da Blesa.
MODENA (3‑5‑2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. Allenatore: Andrea Sottil.
CESENA (3‑5‑2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Shpendi, Blesa. Allenatore: Michele Mignani.
Il pronostico—
Il favore del pronostico pende molto dal lato dei padroni di casa: il successo del Modena è quotato 1.79. Per i bookmakers, invece, un possibile pareggio al Braglia è a quota 3.00, mentre per la vittoria da parte del Cesena la quota sale a 5.25. Entrambe le formazioni hanno mostrato molte lacune e nessuna delle due sembra essere stabile, ma sicuramente non vorranno correre rischi. Il match potrebbe essere molto bloccato, quindi è consigliabile optare per l'X.
