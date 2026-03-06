derbyderbyderby calcio italiano serie b Modena-Cesena, derby da playoff al Braglia: il pronostico DDD

SERIE B

Modena-Cesena, derby da playoff al Braglia: il pronostico DDD

Padova Modena
Una sfida caldissima per la zona promozione: la squadra di Sottil vuole consolidare il sesto posto; la formazione bianconera non vuole perdere colpi.
Domenico Ciccarelli
Domenico Ciccarelli Redattore 

Quello del Braglia potrebbe essere un derby da importanza elevata: si affrontano il Modena di Andrea Sottil e il Cesena di Michele Mignani con l'obiettivo di consolidare la posizione in zona playoff. I Canarini hanno attualmente 43 punti e si trovano al sesto posto, mentre la formazione bianconera è ottava (38 punti) ma con il Sudtirol alle calcagna, solo un punto dietro. Chi avrà la meglio tre le due squadre?

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui per registrarti

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET

Modena-Cesena: come arrivano le due squadre alla gara

—  

Il Modena non ha ancora trovato una giusta quadra: gli uomini di Andrea Sottil stanno affrontando una stagione molto altalenante. Dopo le tre vittorie consecutive, ottenute rispettivamente contro Venezia, Carrarese e Juve Stabia, sono arrivare due sconfitte di fila, prima il KO con il Padova in casa e poi quello dello scorso turno a Chiavari contro il Virtus Entella.

Discorso abbastanza simile anche per il Cesena ma, a differenza del Modena, non riesce più a trovare la luce. Gli uomini di Michele Mignani stanno vivendo un periodo abbastanza di crisi: l'ultimo successo risale allo scorso 6 marzo, quando Francesconi e Berti stesero il Pescara. La squadra bianconera arriva da 5 sconfitte ed un pareggio nelle ultime sei gare.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Live Streaming
Live Streaming

Modena-Cesena: le probabili formazioni

—  

Il Modena dovrebbe scendere in campo con il consueto 3-5-2: Andrea Sottil si affida al duo offensivo Di Mariano-Gliozzi. Il Cesena dovrebbe optare per lo stesso schema tattico, con Michele Mignani che punta tutto su Shpendi: il centravanti bianconero quasi sicuramente dovrebbe essere affiancato da Blesa.

MODENA (3‑5‑2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Zanimacchia, Massolin, Gerli, Santoro, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. Allenatore: Andrea Sottil.

CESENA (3‑5‑2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Shpendi, Blesa. Allenatore: Michele Mignani.

Modena-Cesena, derby da playoff al Braglia: il pronostico DDD- immagine 5
TORINO ITALIA - DICEMBRE 18: Michele Mignani, allenatore del Cesena, osserva la gara contro l'Atalanta in Coppa Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Il pronostico

—  

Il favore del pronostico pende molto dal lato dei padroni di casa: il successo del Modena è quotato 1.79. Per i bookmakers, invece, un possibile pareggio al Braglia è a quota 3.00, mentre per la vittoria da parte del Cesena la quota sale a 5.25. Entrambe le formazioni hanno mostrato molte lacune e nessuna delle due sembra essere stabile, ma sicuramente non vorranno correre rischi. Il match potrebbe essere molto bloccato, quindi è consigliabile optare per l'X.

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui per registrarti

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET

Leggi anche
Modena-Cesena, il rendimento dei gialloblù in casa e dei bianconeri in trasferta
Bari-Empoli live: streaming gratis e diretta TV della sfida di Serie B

© RIPRODUZIONE RISERVATA