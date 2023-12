Modena, derby del Secchia: Bozhanaj incastra la vittoria sotto l’incrocio!

Il Modena è sceso in campo dopo il pareggio di Parma e con 7 punti in più della Reggiana, ma anche la squadra di Nesta ha bloccato i rivali al Tardini e anche per questo il derby era stato presentato con parole ambiziose e grintose.

Dal derby dell'Enza con il Parma al derby del Secchia con il Modena, Sandro Nesta, tecnico della Reggiana, lo aveva presentato così: ""Per me è figo quando si alza la pressione, io cerco proprio questo tipo di emozione. I derby vanno giocati con i nervi e con il cuore, mettendo dentro al campo un agonismo speciale e facendo un sacrificio superiore".

Oggi in campo a Modena. Gran bel derby. La partita non era ancora iniziata ma Manconi era già in gol per il Modena: clicca qui. Nella ripresa il pareggio reggiano con Antiste. Poi entra il 22enne albanese Kleis Bozhanaj e infiamma il derby. Subisce un fallo da ammonizione da Girma, poi prende il giallo dopo un salvataggio di Mercandalli sulla linea di porta della Reggiana. Ma soprattutto conficca all'incrocio la rete del 2-1.