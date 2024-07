Modena, in B riecco i derby con Sassuolo e Cesena

Modena vs Sassuolo

In entrambi i casi, queste partite rievocano storia e rivalità. Contro il Sassuolo le strade si rincrociano, come detto, dopo undici anni, coppa Italia esclusa. L’ultima volta che gialloblù e neroverdi si sono affrontati in serie B era il 26 aprile 2013: una gara non banale perchè il Sassuolo con una vittoria, avrebbe staccato in anticipo il biglietto per la sua storica serie A. Una partita che terminò invece con la vittoria in rimonta del Modena (2-1), che rimandò così la festa promozione ai neroverdi. Altra curiosità sarà lo stadio: undici anni fa entrambe le squadre giocavano al Braglia, ora invece i neroverdi hanno la loro casa: il Mapei Stadium Città del Tricolore.