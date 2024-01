Modena-Parma, meglio andare al derby in bici: la viabilità cambia tutta…

Assenza pesante in vista della partita con il Modena. Il capitano del Parma, Enrico Delprato, si è fermato a causa di un problema al polpaccio destro e non sarà disponibile per il derby.

Matteo Minotti

In occasione del derby emiliano Modena-Parma, in programma sabato 27 gennaio alle 14 allo Stadio “Alberto Braglia”, saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. E per chi sceglie di raggiungere lo stadio in bicicletta è attivo il servizio di deposito sorvegliato e gratuito collocato accanto all'impianto sportivo previsto dal progetto “In bici allo stadio”.

Ci ha lavorato il Gruppo Operativo Sicurezza coordinato dalla Questura di Modena

Già dalla mezzanotte sarà vietata la sosta in alcune zone nei pressi dello stadio e vista la previsione di elevata affluenza di pubblico, a chi si sposta da nord a sud di Modena è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche.

Sul piano tecnico, invece, queste le parole del tecnico dei modenesi Paolo Bianco alla vigilia del derby contro i crociati parmensi: ”Il Modena deve fare la partita perfetta perchè affronteremo la squadra più forte del campionato, il Parma andrà in A senza problemi. Dobbiamo gestire meglio la palla quando siamo in vantaggio, ci serve lucidità in quelle situazioni. Giocheremo con la difesa a quattro”.

