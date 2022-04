Niente Curva al derby di Terni: ma i Perugia Clubs ci saranno…

Al contrario dei gruppi ultras della Nord, il direttivo organizza la trasferta e ha comunicato le informazioni per aderire

Il Coordinamento dei club di tifosi del Perugia sarà a Terni il 30 aprile per il derby umbro del Liberati. Gli ultras biancorossi avevano già comunicato che non parteciperanno alla trasferta perché contrari alle condizioni e alle limitazioni imposte.

Come anticipato e come conferma Calciogrifo.it, la Curva Nord del Perugia ha assunto invece una posizione diversa. Il comunicato dei Club perugini con tutte le informazioni per la trasferta da derby è su Facebook.