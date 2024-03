Oggi bomber del Como: Gabrielloni ha iniziato il suo cammino in un derby contro la Samb

Ecco la prima storica intervista, ritrovata in queste ore su un pc d'epoca e datata 2010, rilasciata dall'attuale bomber del Como Alessandro Gabrielloni nei tempi in cui militava (da 16enne) nella Juniores Nazionale della Jesina Calcio (Serie D).

Avvenne nel pomeriggio di sabato 18 settembre il debutto della Jesina giovanile nel campionato Juniores nazionale della Serie D, importante appuntamento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Interregionale della FIGC. “Un esordio positivo per la Juniores Jesina del riconfermatissimo mister Stefano Belardinelli, inserita nel girone I”, si legge in un ingiallito house-organ ’11 Leoni’ della Jesina Calcio datato settembre 2010. “I giovani leoncelli, umili e volenterosi nella battaglia, erano riusciti a pareggiare lontano dall’Esino contro la corazzata Sambenedettese. 2-2 il risultato finale al termine di un match equilibrato e assai acceso, probabilmente non adatto ai deboli di cuore.

Alessandro Gabrielloni, fratello del celebre “Tommy-Gol”, dal canto suo, nel novembre 2011 era diventato il vero leader carismatico della nuova Juniores Jesina di mister Francesco Bacci”. Al punto che lo chiama anche la Prima squadra di mister Fenucci e in un momento di crisi stagionale in classifica, l'attuale bomber del Como che punta alla prossima Serie A, dichiarava: "Sono convinto che la squadra saprà riprendersi. Il gruppo non manca affatto e ci sono persone molto in gamba anche dal punto di vista umano. Insomma, ci sono tutti i requisiti per fare un buon campionato… Chiedo ai tifosi di avere pazienza e di stare vicini alla squadra… Lo sappiamo tutti: il calcio è strano!". Le parole in quel periodo (ottobre/novembre 2011) di Alessandro Gabrielloni. Dopo tanta gavetta, oggi si gode il momento...