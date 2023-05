Parma ok, il derby emiliano “firma” la retrocessione della Spal

Arrivano le prime retrocessioni dalla Serie B alla Serie C, tutte dirette. Salutano la serie cadetta e approdano in Lega Pro sia il Benevento che la Spal.

Il Parma ha vinto il derby con la SPAL, che ha giocato con la rabbia invocata alla vigilia dal tecnico Massimo Oddo ma non è bastata. La sconfitta nel derby emiliano condanna alla Serie C i biancazzurri e tiene vivo il sogno quarto posto per il Parma.