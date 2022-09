Perugia, Bartolomei: “Adesso vinciamo il derby”

Paolo Bartolomei (Photo by Pier Marco Tacca/Getty Images for Lega Serie B)

Lo Stadio Liberati non avrà assolutamente bisogno di essere riscaldato ma il calciatore ha voluto comunque suonare la carica: "Il derby di Terni? So quanto conta per i tifosi e che è molto sentito, siamo carichi al 100 per 100 dopo questa vittoria e vogliamo vincerlo assolutamente".