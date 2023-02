Perugia blindata per il derby: la Questura vieta gli alcolici, la Prefettura divide i tifosi

Nell'area dello stadio Curi di Perugia è stata vietata dalla Questura la vendita di alcolici e di bibite in vetro e lattina. In arrivo da Terni tifosi sui pullman scortati dalla polizia

Stadio perugino tutto esaurito, ad eccezione del settore ospiti, per l’atteso derby tra Perugia e Ternana. Al seguito dei rossoverdi 1.100 tifosi, come concordato tra le società e la Prefettura. L’Osservatorio nazionale ha autorizzato la presenza dei tifosi della Ternana, che però potranno occupare solo lo spicchio della Sud loro riservato e potranno arrivare dalla provincia di Terni solo con i pullman scortati dalla polizia.

Da parte della Prefettura è stato predisposto un servizio d’ordine particolare per evitare che le due tifoserie possano venire in contatto. Mobilitata anche la polizia locale per regolamentare il traffico sulle strade di accesso all’area dello stadio, come conferma Tuttoggi.info.