Perugia, gli ultras: “Venite con noi, fuori gli artigli, il derby è già iniziato”

Appuntamento importante quello organizzato dagli ultras del Perugia in vista del derby - valido per il campionato di Serie B - contro la Ternana.

I sostenitori della Curva Nord si sono dati appuntamento per caricare la squadra: "Venerdì alle 19,30 saremo all’hotel Meridiana per incitare la squadra in vista del derby. Data l’importanza della partita ed il decisivo momento della stagione, siamo convinti che la nostra spinta sia determinante! Invitiamo tutti i tifosi del Grifo ad unirsi a noi".