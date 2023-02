Perugia ko e Ternana decimata: nasce low profile il derby umbro del Curi…

Iniziata la settimana che porterà al derby tra Perugia-Ternana. I rossoverdi e la "conta" degli arruolabili: Marco Capuano inizia ad avvicinarsi al campo. Per Favilli e Corrado esami specifici per valutare i rispettivi infortuni. Da escludere il recupero di Davide Agazzi, previsto per metà marzo, mentre per Luka Bogdan si potrebbe sperare in un recupero.