Perugia ultimo e fra dieci giorni c’è il derby a Terni: “Pensiamo solo all’Ascoli”

Un punto in 4 partite per il Perugia. E dopo il confronto interno con l'Ascoli, il 18 settembre ci sarà il derby con la Ternana...I rossoverdi almeno i loro 4 punti li hanno messi insieme nelle prime giornate del campionato di Serie B.

"Non pensiamo al derby"

Marco Giannitti, direttore sportivo dei biancorossi, ha parlato del momento della squadra: “Siamo in un momento di sofferenza, ma vogliamo uscirne insieme. E siamo consapevoli che adesso è necessario cambiare passo".

Castori pensaci tu: "Il mister deve trovare al più presto il vestito adatto alla squadra. Sappiamo che basta un nulla per rialzarsi, il gruppo ha bisogno di una vittoria per rialzarsi e ritrovarsi: non pensiamo assolutamente al derby che ci sarà tra due settimane contro la Ternana, la testa è solo sulla gara contro l’Ascoli”.