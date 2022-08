Perugia, Vulic arriva e racconta: “A Belgrado il derby è la partita della vita…”

"Sono nato a Krusevac, in Serbia – racconta il centrocampista in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del Perugia raccolta da Calciogrifo.it -, e fino a tre anni mi ricordo un periodo difficile e molto pericoloso. Varie nazioni ce l’avevano con noi e abbiamo sofferto questo astio. A 6 anni seguendo la passione di mio papà (ex giocatore della Serie A serba) sono andato a giocare nel FK Napredak Krusevac dove sono rimasto fino ai 21 anni. Quel periodo ha unito ancora di più la mia famiglia che mi ha sempre supportato e mi è stata vicina in ogni momento”.