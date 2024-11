Il Pisa di Filippo Inzaghi non si ferma più. La squadra nerazzurra ha portato a casa ieri un altro successo, consolidando il primo posto in classifica e battendo una compagine tosta e difficile da affrontare come la Sampdoria. Un successo rotondo (3-0) che ha mostrato ancora una volta i valori importanti di una rosa che ora guarda al futuro con la speranza seria di centrare la Serie A.