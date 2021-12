Pochi biglietti per il derby a Perugia: “Democrazia violata”? I club ternani rispondono…

I biglietti sono pochissimi, ma le parole sui social sono pesantissime...

Domenica 19 dicembre va in scena il derby umbro fra Perugia e Ternana in Serie B. Si gioca alle 16.15, con i padroni di casa del Grifone ottavi in classifica e con 4 punti in più dei ternani impegnati in settimana in coppa Italia a Venezia. I biglietti per i tifosi rossoverdi per andare a seguire il sentitissimo derby allo stadio Curi di Perugia sono pochi, 843, e tutti e solo per il Settore ospiti. La ripartizione dei tagliandi aveva generato polemiche già nelle scorse settimane.