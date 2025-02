Reggiana-Cesena: dove vedere il derby emiliano-romagnolo in TV e streaming

I granata cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda e superare in classifica i bianconeri, reduci da un periodo altalenante.

La Serie BKT regala una delle sfide più attese della stagione: Reggiana vs Cesena . Domenica 9 febbraio 2025 , alle ore 15:00 , lo stadio Mapei – Città del Tricolore sarà il teatro di un derby emiliano-romagnolo carico di emozioni.

I granata cercano punti preziosi per allontanarsi dalla zona calda e superare in classifica i bianconeri , reduci da un periodo altalenante.

Dove vedere Reggiana-Cesena in TV e streaming?

Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, con la possibilità di seguirlo sia in diretta che on demand.