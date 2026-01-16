Reggiana-Cesena, un derby per il riscatto: il pronostico DDD

In quel del Mapei Stadium, gli emiliani e i romagnoli si sfideranno per la gara che vale la 20esima giornata: chi avrà la meglio?

Domenico Ciccarelli Redattore 16 gennaio - 21:04

La 20esima giornata di Serie B offre un gara che sicuramente riserverà tante sorprese. Al Mapei Stadium scendono in campo la Reggiana di Davide Dionigi e il Cesena guidato da Michele Mignani. Un derby che già in sé ha un gusto particolare ma che visto le condizioni in classifica può dire molto: da una parte la formazione romagnola che punta ad entrare nei play off, dall'altra gli emiliani che vogliono allontanare la zona rossa.

Reggiana-Cesena: come arrivano le due squadre al derby regionale — C'è da dire, però, che non è un momento ideale per le due formazioni. Il Cesena, nonostante sia collocato nelle parti alte delle classifica e con una zona play off da non mollare, arriva da ben due sconfitte di fila: nelle ultime tre gare ha ottenuto solo un punto. Se si vuol sognare un accesso in Serie A gli uomini di Michele Mignani devono immediatamente cambiare marcia.

La Reggiana, invece, sta attraversando una stagione non molto semplice: arriva da quattro sconfitte di fila e nelle ultime 10 gare ha praticamente conquistato solo otto punti. Uno score che la squadra di Davide Dionigi deve assolutamente cambiare se come obbiettivo è quello di restare in Serie B.

Reggiana-Cesena: le probabili formazioni — La Reggiana è pronta a presentarsi con il suo consueto 3-4-2-1: Davide Dionigi dovrebbe schierare Cedric Gondo, supportato da Portanova e Girma. Il Cesena sembra essere intenzionata a schierare il 3-5-2, con Michele Mignani che si affida alle reti di Cristian Shpendi.

Reggiana (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta; Libutti, Reinhart, Charlys, Bozzolan; Girma, Portanova; Gondo. Allenatore: Davide Dionigi.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Francesconi, Berti, Frabotta; Blesa, C. Shpendi. Allenatore: Michele Mignani.

Il pronostico — Ovviamente, vista la differenza in classifica, il favore del pronostico pende leggermente dal lato dei romagnoli: la vittoria del Cesena è quotata a 2.15. Il successo, invece, da parte della Reggiana, per i bookmakers, è quotato a 3.70. Il pareggio è a quota 3.00. Se siete amanti del rischio, poiché non è una gara così scontata, non c'è altra soluzione che l'1.