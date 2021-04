Reggina-Vicenza, gli amaranto in versione Supersayan per raggiungere i playoff

Per caricare i tifosi della Reggina in vista del match contro il Vicenza, la società trasforma i giocatori in SuperSayan

Marco Alborghetti

Domani allo stadio Oreste Granillo la Reggina ospiterà il Vicenza per una gara che potrà dire se gli amaranto potranno continuare ad ambire a un posto nei playoff.

Per questo obiettivo i giocatori dovranno superare i propri limiti e quale fonte d'ispirazione migliore del cartone Dragonball per compiere tale impresa? Per caricare al meglio i tifosi, l'ufficio comunicazione della società in collaborazione con il video maker Luca Rovito ha creato un promo di alto livello, riuscendo addirittura a far trasformare nei leggendari SuperSayan alcuni dei protagonisti del match, lanciando l'hashtag #Whatsmydestiny.