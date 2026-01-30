Sampdoria-Spezia, scontro salvezza: il derby ligure vale tanto

Il Ferraris ospita uno scontro diretto per uscire dalla zona rossa: la squadra blucerchiata e gli uomini di Donadoni si giocano tutto

Domenico Ciccarelli Redattore 30 gennaio - 20:17

Molto passa per il Luigi Ferraris. In quel di Genova, sabato 31 gennaio alle 19:30, andrà in scena un derby ligure ad alta tensione: si sfidano la Sampdoria e lo Spezia, un match che potrebbe essere un sbocco fondamentale per la stagione. Gli uomini di Angelo Gregucci e la formazione di Roberto Donadoni hanno bisogno di punti per tenere vive le speranze salvezza.

Sampdoria-Spezia: come arrivano le due squadre al derby ligure — La squadra blucerchiata sta vivendo una stagione molto complicata, e, nonostante le buone sensazioni avvertite dopo la vittoria contro la Reggiana a fine dicembre, da quando è iniziato il nuovo anno non è ancora arrivato il successo. La Sampdoria, ora 18esima con 20 punti collezionati, deve invertire rotta per uscire dalla zona rossa.

Stesso discorso vale per l’altra squadra ligure, ossia lo Spezia: gli uomini di Roberto Donadoni, distanti dalla Sampdoria di un solo punto, anche loro stanno riscontrando diverse difficoltà. La recente vittoria, soprattutto importante, ottenuta contro l’Avellino può aver dato linfa vitale. Entusiasmo e freschezza che potrebbe essere molto d’aiuto per la sfida del Luigi Ferraris.

Sampdoria-Spezia: le probabili formazioni — Assenza importante per la Sampdoria che dovrà fare a meno di Salvatore Esposito: al suo posto, Angelo Gregucci dovrebbe affidarsi a Gigi Cherubini. Lo Spezia invece dovrebbe puntare sul suo offensivo composto da Soleri e Artistico.

Sampdoria (3-4-2-1): Altare ; Altare, Romagnoli, Hadžikadunić; Depaoli, Henderson, Ricci, Giordano; Pafundi, Cherubini; Coda. Allenatore: Angelo Gregucci

Spezia (3-5-2): Sarr; Mateju, Hristov, Wisniewski; Sernicola, Bandinelli, Valoti, Cassata, Adamo; Soleri, Artistico. Allenatore: Roberto Donadoni

Il pronostico — È una sfida particolare, un bivio importante per entrambi le squadre. Il favore del pronostico pende dal lato dei padroni di casa: il successo della Sampdoria è a quota 1.90. L’eventuale pareggio, invece, per i bookmakers è quotato a 3.05. La vittoria da parte dello Spezia è data a 3.35 alla posta. Anche se il match sembra essere prevedibile, è consigliabile fidarsi dei blucerchiati: 1 FISSO.