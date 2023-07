Scritte, Calabria “giallorossa” con i colori del Cosenza: è già derby…

Il Cosenza allenato da Fabio Caserta è in ritiro nel cuore verde d'Italia, ad Assisi. Ma la squadra calabrese, iscritta al prossimo campionato di Serie B proprio come il Catanzaro, ed è proprio questo il tema, si allena a Costano di Bastia Umbra.

Come testimonia infatti Assisisport.it, al loro arrivo in Umbria, i cosentini hanno trovato ad attenderli uno striscione in puro stile da derby calabrese, proprio davanti all'albergo del loro ritiro: "La Calabria è giallorossa", scritto con i colori rossoblù del Cosenza...