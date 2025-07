Venezia, svelata la seconda maglia: design elegante tra storia e innovazione

La maglia Away fonde l’eredità calcistica degli anni ’90 con l’eleganza artistica della città di Venezia. Disponibile in due versioni, celebra l’artigianalità e l’identità culturale veneziana.

La seconda maglia del Venezia per la stagione 2025/26 , intitolata Another Future Classic, rappresenta il secondo capitolo della campagna Home Ground . Questo progetto creativo esplora l’identità e il legame tra il club e la città, con un design che unisce la nostalgia calcistica degli anni ’90 all’eleganza senza tempo di Venezia.

Design ispirato a Venezia e agli anni ’90

La maglia Away reinterpreta le silhouette classiche degli anni ’90 con una base color crema che sfuma in maniche dal gradiente burgundy. Questa palette richiama i velluti e le sete preziose del commercio veneziano e i toni dei maestri rinascimentali come Tiziano e Veronese. Il colore crema richiama inoltre la Pietra d’Istria, simbolo architettonico di Venezia.