Serie B 2023-24: le favorite per promozione e playoff, le sfavorite in zona retrocessione

Soprannominato dallo stesso sito della Lega B come il Campionato degli Italiani, la serie cadetta è sicuramente la migliore forma di calcio espressa fra tutti i campionati per diverse ragioni: meno televisiva ma più spettacolare in campo.

Redazione Derby Derby Derby

In Serie B ci sono tantissime squadre in lotta per la promozione diretta e playoff, fra queste, alcune dovranno persino lottare per non finire nella zona playout e la forbice che separa l’inferno dal paradiso della classifica è sempre molto stretta, una strada densa di pericoli che passa da un purgatorio dove mai niente è sicuro e permanente.

Sono diverse le squadre favorite nelle scommesse online Serie B Italia, in un palinsesto sempre nuovo che ribalta i pronostici gara dopo gara. Su tutte Parma e Palermo hanno sicuramente una marcia in più per agguantare la Serie A con la promozione diretta.

Il Palermo tra le favorite alla promozione

Le statistiche della classifica di Serie B mostrano un Palermo che non crolla mai, capace sia di rimontare negli ultimi secondi del match che di subire pochissimi gol, infatti, fino al 2 – 2 con lo Spezia nelle precedenti 8 giornate di campionato, i Rosanero avevano subìto soltanto 2 reti: un vero record per una categoria così complicata come la Serie B. La squadra siciliana dovrà fare molta attenzione, perché il traffico è intenso nelle zone alte della classifica, tuttavia, già nelle prime 9 gare disputate le 6 vittorie si sono dimostrate più di una buona ipoteca per tornare nel calcio che conta.

Feralpisalò candidata per la retrocessione: ma i tifosi vincono sugli spalti

Come già era accaduto l’anno scorso nella gara Benevento – Sudtirol (in quel caso era stato soltanto un tifoso ad aver affrontato più di 1700 km per vedere i Rotweiss) anche quest’anno i tifosi vincono sugli spalti, e sono proprio i sostenitori della Feralpisalò, che nonostante il flop della squadra in classifica e nella gara contro il Catanzaro, hanno macinato circa 2400 km per sostenere i propri colori. Nonostante ciò, i Leoni del Garda insieme al Lecco stanno scivolando sempre più affondo nella classifica, candidandosi per due posti in Serie C.

Il Parma vuole la Serie A

Ecco la principale favorita per la promozione in Serie A senza il passaggio tortuoso dei playoff, perché i Ducali hanno messo in cassaforte 23 punti già nelle prime 10 gare vincendo 7 partite: la voglia di massima categoria la stanno dimostrando sul campo. Inoltre, il Parma possiede il miglior reparto offensivo della categoria, che vanta una media di 2 gol a gara con 20 reti segnate già nei primi 900 minuti di gioco.

Catanzaro favorito per la zona playoff

Le statistiche dei Giallorossi sono ottime e quest’anno rischiano di finire il campionato al secondo posto se continuano con la stessa media delle prime 10 gare. L’unico problema è che le squadre che arrivano dalla Serie C non sempre riescono a mantenere i ritmi duri di questa categoria, tuttavia, il Catanzaro ha tutte le carte in regola per trionfare ai playoff, in caso dovesse fallire l’obiettivo a sorpresa del secondo posto.

