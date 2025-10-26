Termina la sfida tra Bari e Mantova in Serie B: basta il gol di Moncini per regalare l'1-0 e i tre punti ai padroni di casa

Carmine Panarella 26 ottobre - 19:31

Termina 1-0 l'incontro valido per la nona giornata di Serie B Bari-Mantova allo stadio San Nicola. Le due formazioni si sono affrontate in un momento molto delicato della stagione: i padroni di casa da penultimi con un solo successo in questa prima parte di stagione, mentre gli ospiti ultimi in classifica. Al termine di una gara letteralmente dominata dal Mantova sotto il punto di vista del possesso palla e delle azioni prodotte, sono alla fine i Galletti a spuntarla e a conquistare tre punti dal peso specifico incalcolabile.

Bari-Mantova 1-0, primo tempo avaro di emozioni — Il Bari scende in campo per la prima volta con la sua nuova terza divisa blu, Mantova con la solita divisa biancorossa. La prima frazione di gioco si conclude sullo 0-0, con entrambe le squadre impegnate più a non farsi male che a cercare realmente la rete. Sotto i fischi assordanti dei tifosi del Bari, sono proprio ospiti a sembrare un po' più pericolosi grazie ad un possesso palla predominante e a qualche sortita offensiva centrale che però non ha comunque portato ad una conclusione realmente pericolosa. Da segnalare solamente i due ammoniti, Paoletti al 21' per il Mantova e Pucino al 22' per il Bari.

Bari-Mantova 1-0, secondo tempo che premia i galletti — La ripresa inizia con un importante squillo del Bari, che passa in vantaggio al 50' grazie al solito Gabriele Moncini, abile a sfruttare un tap-in su ribattuta dell'estremo difensore avversario dopo la prima conclusione di Dorval. La gara prosegue comunque seguendo lo stesso canovaccio tecnico-tattico, con il Mantova padrone del campo e Bari guardingo in difesa del vantaggio. I sei minuti di recupero sono un vero e proprio assalto da parte degli ospiti, che mettono alle corde i galletti ed alzano sempre più il baricentro. Al 92' Cerofolini veste i panni di Superman e salva il risultato con un autentico miracolo su conclusione ravvicinata di. Al minuto 94' il Mantova trova la rete del pareggio su azione insistita, ma il gol del pareggio viene annullato per posizione di fuorigioco. La gara termina così 1-0 in un clima surreale fatto di contestazione e fischi.

Bari-Mantova 1-0, il tabellino — Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Pucino, Meroni (dall'80' Mavraj), Dickmann, Kassama, Maggiore, Verreth (dal 65' Darboe), Dorval, Antonucci (dall'89' Braunoder), Castrovilli (dal 65' Pagano), Moncini (dall80' Gytkjaer). Allenatore: Fabio Caserta

Mantova (4-3-3): Festa, Castellini, Bani, Bragantini, Maggioni, Paoletti (dal 35' Wieser), Artioli (dal 65' Falletti), Trimboli, Bragantini (dall'80' Galuppini), Ruocco (dall'80' Caprini), Bonfanti (dal 65' Mancuso). Allenatore: Davide Possanzini

Marcatori: Moncini 50'

Ammoniti: Pucino (Bari), Paoletti (Mantova), Trimboli (Mantova), Caprini (Mantova), Galuppini (Mantova)