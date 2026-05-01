Termina la sfida salvezza allo stadio San Nicola: finisce 2-0 per i padroni di casa, che mantengono viva la speranza
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Si è conclusa la sfida valida per il penultimo turno di Serie B tra Bari e Virtus Entella, terminata 2-0 grazie alle reti siglate da Moncini e Maggiore. I biancorossi così si portano a quota 37 punti, con gli ospiti che invece restano fermi a 39. Il prossimo ed ultimo turno sarà quindi decisivo per determinare quali saranno le squadre a retrocedere. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
Primo tempo a episodi: Moncini la sbloccaLa prima frazione di gioco si sviluppa offrendo uno spettacolo abbastanza soporifero, con il Bari protagonista di un possesso palla piuttosto sterile e gli ospiti che provano a colpire al momento giusto senza perdere mai l'equilibrio. Al 17' arriva il primo lampo del match con la Virtus Entella che centra in pieno il palo grazie a Benedetti, abile a colpire di testa dopo essersi fatto trovare pronto a ricevere un cross dalla destra. La sfera di gioco si è stampata sul legno ed è stata poi allontanata dalla difesa del Bari.
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Al 31' vanno ancora vicini al gol gli ospiti, che in contropiede approfittano di un Bari molto sbilanciato ma, arrivati in area in una situazione 3 contro 2, sprecano malamente con una conclusione debole che il portiere dei galletti Cerofolini para facilmente. Al primo minuto di recupero del primo tempo trova la rete del vantaggio il Bari alla prima azione pericolosa con Gabriele Moncini, abile a girarsi in area nel pieno di una mischia e a concludere con un preciso rasoterra che si insacca nell'angolino basso.
Secondo tempo: Maggiore chiude i contiComincia il secondo tempo e subito accade l'episodio che sposta gli equilibri: per un fallo di reazione arriva il cartellino rosso diretto nei confronti di Verreth del Bari, che lascia così i suoi in inferiorità numerica per tutto il resto della partita. In effetti il canovaccio della gara cambia notevolmente, perché la Virtus Entella guadagna fiducia e alza il suo baricentro, costringendo i padroni di casa a chiudersi a ridosso della propria area di rigore. Al 63' gli ospiti, sempre più in fiducia, vanno vicini alla rete del pareggio con Marconi, che spreca da buona posizione tirando a lato.
Al 75' altro colpo di scena che cambia nuovamente tutto: si torna in parità numerica a causa dell'espulsione di Guiu della Virtus Entella per doppia ammonizione. All'82' ci provano ancora gli ospiti con un diagonale rasoterra di Mezzoni, parato con sicurezza da Cerofolini, che si ripete appena un minuto dopo sulla conclusione da buona posizione di Cuppone. Al 94' i padroni di casa vanno vicinissimi al gol del raddoppio con Braunoder, che prova a insaccare la sfera di tacco trovando però la pronta risposta dell'estremo difensore Del Frate. Al 96' invece arriva eccome il gol del 2-0 con Giulio Maggiore che chiude i conti e mantiene vive le speranze salvezza del Bari.
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