Serie B, derby emiliano tra Modena e Spal senza padroni né reti

Modena-Spal è una sfida dal doppio risvolto. I gialloblù di Tesser cercano punti per entrare in zona playoff. I biancocelesti, del subentrato Oddo, a caccia di speranze per uscire dalle sabbie mobili dei bassifondi della classifica di Serie B. Uno zero a zero che, però, serve poco a entrambe. Un derby che ritorna dopo tanto tempo.