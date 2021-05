Serie B, derby per la A: Zanetti e Venturato ci credono entrambi

Paolo Zanetti o Roberto Venturato? Quale dei due tecnici esulterà alla fine del derby che vale la promozione in Serie A. Gli arancioneroverdi partono con un leggero vantaggio...

Questa sera alle 21:15 la gara di ritorno della finale play-off di Serie B. Chi si aggiungerà a Empoli e Salernitana, tra Venezia e Cittadella. I lagunari hanno il destino delle loro mani dopo lo 0-1 dell'andata.In questo derby veneto non ci saranno supplementari e rigori, perciò, il Venezia può permettersi anche di perdere con lo stesso risultato, in virtù della migliore posizione in classifica nella regular season (5° contro 6°). Il Cittadella, però, darà tutto per centrare l'impresa. La partita sarà trasmessa su Dazn e Rai 2.

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti alla vigilia della sfida contro il Cittadella, finale di ritorno dei play off di Serie B, ha risposto, anche, alle domande sul proprio futuro: ”Penso di aver ampiamente dimostrato di poter vivere per una maglia sola, ammetto di avere qualche squadra che mi vuole, ma lo si sa da marzo scorso. Penso che dipenderà molto anche dal risultato finale”. Se sarà promozione al termine della sfida contro il Cittadella di domani infatti il tecnico resterà alla guida degli arancioneroverdi in massima serie.

Sul Cittadella ha dichiarato Zanetti: “Ci aspettiamo che il Cittadella domani possa avere un peso offensivo maggiore, giocando con due attaccanti di peso ma noi dovremo fare il nostro gioco e difendendo da squadra contro una squadra che di solito crea tanto, mettendo poi in campo personalità quando la palla sarà in nostro possesso. Come detto prima, partiranno aggressivi ma noi dovremo essere bravi a non snaturarci".

Roberto Venturato, tecnico del Cittadella, ha parlato alla vigilia della finale di ritorno dei play off contro il Venezia: “A Benevento facemmo una grande partita con l'atteggiamento giusto, domani sarà una difficile partita contro una squadra di grande valore. In questo momento il Venezia ha un netto vantaggio, ma cercheremo di ribaltare il risultato. Siamo partiti dall'oggettività, sapevamo che avremmo dovuto vincere una delle due partite. Non è una cosa semplice".

"Dal punto di vista fisico - prosegue Venturato - la squadra sta abbastanza bene, le motivazioni poi aiuta, ma credo che la condizione sia buona. Il risultato dell'andata dice che non siamo stati bravi ad attaccare gli spazi. Secondo me sono stati bravi a vincere 1-0 una partita che poteva terminare 0-0. L'ideale sarebbe andare in vantaggio subito, ma credo che sarà una partita contro una squadra che ha capacità di lettura anche in situazioni come questa. Dobbiamo avere grande abilità a interpretare la partita”.