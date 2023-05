Serie B, gli ultras del Bari ripuliscono la loro Curva dopo il match

Quale che sia il punteggio, anche un pareggio, prima spazio a certi valori, come la sensibilità ambientale. A Bari funziona così...

Gli ultras dei Galletti, al termine del match, nonostante il rammarico per il risultato hanno regalato momenti di grande civiltà all'intero San Nicola.

Diversi gruppi organizzati hanno deciso di ripulire e riordinare il loro settore così da farlo trovare pulito agli operatori ecologici preposti dal Comune della città pugliese. In rete soni ben presto diventati virali i video in cui si vedono diversi ragazzi raccogliere la spazzatura e riporla in apposite buste.