Serie B, maglia speciale del Cagliari per festeggiare…Sant’Efisio

Nella prossima partita di campionato di Serie B, il Cagliari affronterà la Ternana. I sardi - per l'occasione - scenderanno sul terreno di gioco con una maglia molto speciale.

La divisa è dedicata ai festeggiamenti per Sant'Efisio, martire e protettore sia della città che dell'intera Sardegna. Scrive il Cagliari: "La maglia si fregia di dettagli legati all’iconografia del martire e ai simboli della grande Festa. Il colore principale è un elegante blu notte, a ricordo della sentita cerimonia del ritorno di Efisio in città, con la parte alta del torace e delle spalle impreziosita da una trama formata da piccole croci greche dorate, presenti nell’interno del mantello apposto durante la vestizione del simulacro prima della processione. I bordi delle maniche e il colletto a V sono rosso-dorati come l’esterno del vestiario del Santo, nonché principali colori del panciotto e dei ricami dei tessuti".