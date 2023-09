Serie B, nel derby di Lecco gli ultras del Brescia vicini…ai reggini 

Un altro attestato di solidarietà dopo il comunicato di qualche giorno fa ("La tifoseria della Reggina avrebbe meritato più rispetto"), che appare quanto mai sincero e molto gradito in riva allo Stretto.

Il derby lombardo tra il Lecco e il Brescia, valido per il campionato di Serie B, è stato vinto dalle Rondinelle per 2 a 0 grazie ai gol di Borrelli e Bianchi. Una partitissima che si sarebbe potuta non giocare con la Reggina al posto della squadra ospite.