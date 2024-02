Solo settore ospiti e solo Fidelity card: saranno 853 i tifosi del Como a Lecco per il derby

Tutti a Lecco, ma solo a parole. Notevole stretta sui biglietti per i tifosi comaschi in vista del derby del Lario di martedì 27 febbraio...

La vendita dei biglietti per il derby Lecco-Como è sempre più vicina. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha preso le sue decisioni in merito al Derby del Lario.

Fidelity card per il settore ospiti dello stadio “Rigamonti-Ceppi”

Al Gruppo operativo sicurezza la decisione finale potrà quindi ora essere convocato e, a seguire, si potrà aprire la biglietteria per la singola partita.

Ecco quanto "suggerisce" l'Osservatori: vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Como esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Como 1907”; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.