Spal, De Rossi: “So cosa significa vivere un derby”

Il derby tra Spal e Modena non ha bisogno di presentazioni particolari, soprattutto a Ferrara è molto sentito. L'allenatore dei biancocelesti - Daniele De Rossi - ha voluto ribadire in conferenza stampa la sua esperienza con le stracittadine: "So cosa significa giocare e vivere un derby. Non oso immaginare cosa può significare non viverlo per vent'anni, visto che noi a Roma lo giochiamo tutti gli anni".