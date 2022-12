Spal ko, Daniele De Rossi e il senso di impotenza per il derby

A derby perso ancora caldo, Daniele De Rossi analizza la sconfitta di misura contro il Modena in dieci ai microfoni di Sky: "Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, veniamo da tot sconfitte, non ero turbato ma mi sento impotente perché non riesco ad aiutare come vorrei questi ragazzi meravigliosi".