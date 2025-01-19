Dopo il trionfo per 4-0 contro la Carrarese, il tecnico dello Spezia, Luca D'Angelo, si è presentato in conferenza stampa per commentare l'importante vittoria che avvicina i liguri alla zona promozione.

Carrarese-Spezia 0-4, le parole del tecnico del tecnico dei liguri

D'Angelo in conferenza stampa (Foto: screenshot)

In merito alla partita disputata dai suoi ragazzi, D'Angelo non ha nascosto la propria soddisfazione: "Abbiamo interpretato una bellissima partita, giocando da squadra. Onestamente, avevo visto la squadra giocare bene anche contro la Juve Stabia, ma in quella circostanza ci era mancato solo il gol vittoria".

Riguardo alla scelta di schierare Kouda, il tecnico ha spiegato: "Volevo un calciatore che desse meno riferimenti ai difensori avversari e oggi ha fatto molto bene, a prescindere dal gol. È un giocatore che sa adattarsi a contesti complicati, e lo ha dimostrato".

Parole di elogio anche per Elia, protagonista di un’altra prova maiuscola: "Sta facendo un campionato eccezionale, è sempre continuo. Ovviamente, se riesce a fare gol o assist è ancora meglio, ma sono molto contento di quanto sta facendo".

Sul contributo dei tifosi e sulla forza del gruppo, D'Angelo ha aggiunto: "La dedica è per i nostri tifosi che ci hanno trasmesso tutto il loro amore e la loro passione. Dopo il pari interno con la Juve Stabia ci hanno applaudito come in una vittoria. Questo dimostra quanto siano soddisfatti del nostro lavoro, e oggi abbiamo dimostrato loro quanto i ragazzi tengano allo Spezia e come siano entrati nello spirito di questa maglia".

Nonostante le numerose assenze, il tecnico si è detto orgoglioso della prestazione dei suoi: "Oggi era importante offrire una grande prestazione e ci siamo riusciti, anche con le assenze che avevamo. Ora possiamo iniziare a pensare alla sfida di venerdì sera contro il Sassuolo".

Infine, un riconoscimento all'avversario: "La Carrarese sta facendo un bellissimo campionato, è molto difficile da affrontare e ha battuto squadre di primissimo livello. Merito a noi che non li abbiamo fatti esprimere come in altre occasioni".