Spezia-Entella, al Picco duello salvezza: il pronostico DDD

Donadoni attende Chiappella un match cruciale per la lotta salvezza. Tra le Aquile e i biancocelesti chi avrà la meglio?

Allo stadio Alberto Picco, sabato 7 febbraio alle ore 19:30, va in scena un duello che può valere tanto ai fini della classifica: si sfidano lo Spezia e l’ Entella , per la 23ª giornata di Serie B. Entrambe collocate nella zona play out vogliono evitare la retrocessione. Chi la spunterà tra Roberto Donadoni e Andrea Chiappella .

Spezia-Entella: come arrivano le due squadre alla gara

Lo Spezia sta affrontando una stagione veramente complessa: gli uomini di Roberto Donadoni nelle ultime 4 giornate hanno rimediato ben 3 sconfitte, l’ultima arrivata nel turno precedente. Al 90’, Matteo Ricci ha regalato la vittoria alla Sampdoria ed ha fatto esplodere il Marassi, vincendo lo scontro diretto con gli aquilotti.