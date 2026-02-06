Allo stadio Alberto Picco, sabato 7 febbraio alle ore 19:30, va in scena un duello che può valere tanto ai fini della classifica: si sfidano lo Spezia e l’Entella, per la 23ª giornata di Serie B. Entrambe collocate nella zona play out vogliono evitare la retrocessione. Chi la spunterà tra Roberto Donadoni e Andrea Chiappella.
Spezia-Entella, al Picco duello salvezza: il pronostico DDD
Spezia-Entella: come arrivano le due squadre alla gara—
Lo Spezia sta affrontando una stagione veramente complessa: gli uomini di Roberto Donadoni nelle ultime 4 giornate hanno rimediato ben 3 sconfitte, l’ultima arrivata nel turno precedente. Al 90’, Matteo Ricci ha regalato la vittoria alla Sampdoria ed ha fatto esplodere il Marassi, vincendo lo scontro diretto con gli aquilotti.
Stesso discorso per l’Entella, che, addirittura, nelle ultime 10 gare ha conquistato una sola vittoria, collezionando 7 punti. Troppo poco se si vuol scacciare via la zona rossa della classifica. Quella del Picco, contro lo Spezia, potrebbe essere una svolta per la formazione biancoceleste.
Spezia-Entella: probabili formazioni—
Roberto Donadoni dovrebbe schierare la formazione con il consueto assetto tattico, ossia il 4-4-2: lo Spezia si dovrebbe presentare con un centrocampo fisico (Kouda e Bandinelli), mentre in attacco su punta al duo Vlahovic-Artistico. L'Entella dovrebbe rispondere con il 3-4-2-1. Andrea Chiappella si affida a Fumagalli.
Spezia (4-4-2): Mascardi; Candela, Mateju, Wisniewski, Beruatto; Kouda, Bandinelli, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Artistico. Allenatore: Roberto Donadoni.
Virtus Entella (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Moretti; Bariti, Della Vecchia, Karic, Di Mario; Guiu, Debenedetti; Fumagalli: Andrea Chiappella.
Il pronostico—
Il favore dei pronostico pende dal lato dei padroni di casa: il successo dello Spezia di Roberto Donadoni è quotato 2.15. Il pareggio, invece, per i bookmakers è quotato a 2.85. In caso di vittoria dell'Entella la posta in palio moltiplica 3.25. La gara è molto imprevedibile ma la soluzione migliore è quella di andare sull'usato sicuro: 1 FISSO.
