Mattia Celio Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 12:32)

La 23^giornata di Serie B propone un altro derby ligure. Allo Stadio Alberto Picco di La Spezia va in scena la partita Spezia-Entella, in programma sabato alle 17:30. Partita che vede protagoniste due squadre bisognose dei tre punti per allontanarsi dalle zone calde della classifica. I padroni di casa sono reduci dal KO nell'altro derby ligure contro la Sampdoria proprio nei minuti finali. L'Entella, invece, viene dal prezioso pareggio casalingo contro il Frosinone.

Spezia-Entella, all'andata la decise Gabriele Artistico: il profilo del giovane attaccante — La partita di domani non sarà certo una finale data la stagione ancora lunga, ma in ogni caso entrambe le squadre devono vincere. La situazione in classifica vede l'Entella davanti agli Spezzini di una sola lunghezza (21 per i biancocelesti e 20 per i bianconeri) in una lotta salvezza che vede coinvolte ben 7 squadre dato che dal 13° posto al 19° ci sono solo 5 punti di differenza. Più indietro il Pescara fermo a 15. La sfida di andata ha visto la vittoria delle Aquile per 1-0 grazie alla rete di Gabriele Artistico all'88' in quello che è stato anche l'esordio di Roberto Donadoni sulla panchina bianconera. Vediamo il profilo dell'attaccante dello Spezia.

Gabriele Artistico, una carriera in giro per l'Italia — Gabriele Artistico non sarà certo un vero e proprio bomber ma non si può certo dire che non sia un elemento importante per qualunque squadra giochi. Punta centrale, piede destro, è abile sotto porta e nel gioco aereo, oltre ad avere un'importante struttura fisica. Nato a Roma il 14 luglio 2002, è il nipote dell'ex giocatore Edoardo 'Ciccio' Artistico, ex attaccante di Salernitana e Torino tra gli anni '90 e 2000. Inizia a giocare a calcio all'età di 4 anni nel club romano Kolbe per poi girare in altre squadre della capitale finché nel 2019 entra a fare parte delle giovanili del Parma.

Con i ducali esordisce tra i professionisti il 28 ottobre 2020 in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Pescara, vinta dai Crociati per 3-1. Quella sarà però l'unica partita disputata con i gialloblu visto che l'anno dopo viene mandato in prestito ai croati della Lokomotiv Zagabria dove rimane solo 4 mesi. A gennaio del 2021 si trasferisce sempre in prestito al Monterosi Tuscia (Serie C) con la quale trova la sua prima rete in carriera nel successo in trasferta per 3-0 contro la Paganese alla 28ª di campionato.

A luglio 2022 viene ancora ceduto in prestito in Serie C, questa volta al Gubbio. Con gli umbri debutta con gol il 4 settembre, alla prima di campionato, realizzando il definitivo 2-0 al 91' nella vittoria casalinga per 2-0 contro il Montevarchi. Dopo 13 presenze e tre gol tra campionato e Coppa Italia Serie C a gennaio si trasferisce al Renate dove però non ha molta fortuna: solo una rete in 11 presenze.

Nel 2023 lascia definitivamente il Parma passando a titolo definitivo alla Virtus Francavilla (Serie C) dove statisticamente vive la sua stagione migliore con 12 reti in 39 partite. Per i biancoazzurri però non si può dire lo stesso dato che a fine stagione retrocedono in Serie D dopo la sconfitta nei playout contro il Monopoli.

Dalla Lazio al debutto in Serie B fino allo Spezia — Nel luglio del 2024 compie il salto di qualità venendo prelevato dalla Lazio. Una permanenza breve dato i biancocelesti lo girano subito in prestito alla Juve Stabia, militante in Serie B. Anche in questo caso Artistico debutta con un gol, in occasione del 3-1 inflitto al Bari. Anche in Puglia, però, il nativo di Roma rimane poco tempo perché a gennaio si trasferisce al Cosenza dove, ancora una volta, segna la sua prima rete all'esordio, ovvero l'1-0 contro il Mantova in una partita finita poi 2-2.

La stagione con i calabresi non sarà memorabile poiché la squadra chiude il campionato ultima e retrocede in Serie C nonostante le sue 5 reti in 17 presenze. Nell'estate 2025 viene acquistato, appunto, dallo Spezia in prestito secco. Con i bianconeri debutta in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria dove realizza la rete del momentaneo 1-0. Partita poi vinta ai rigori. Artistico si ripeterà contro i doriani in campionato e, di nuovo, nell'altro derby ligure contro l'Entella.