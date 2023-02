Ternana, il presidente Bandecchi: “Tifosi non andate al derby, niente soldi ai perugini…”

Il patron Stefano Bandecchi ha voluto dire la sua ai microfoni di Ternananews rivolgendosi ai sostenitori in vista del derby di Serie B contro il Perugia: "Per me il fatto che seguite sempre la squadra fa piacere però se domani a Perugia non ci venite e non date i soldi alla squadra del Perugia stiamo un passo avanti come hanno fatto i perugini con noi fino ad oggi: non sono mai venuti a portarci una lira".

Per inquadrare bene il momento, vale la pena ricordare che lo stesso presidente della Ternana Bandecchi ha anche annunciato l’arrivo di tre offerte sul tavolo per l’ingresso in società: “Abbiamo tre offerte definitive sul nostro tavolo e le stiamo vagliando. Oggi il calcio costa e per pensare ad una Ternana in Serie A ci vogliono tra i 30 ai 35 milioni oltre ai contributi che fornisce la Lega - continua Bandecchi ai microfoni di AM Terni Television -. Non abbiamo alcuna fretta di vendere. Di sicuro questo sarà l’ultimo derby in cui l’Università Niccolò Cusano sarà proprietaria al 100% della Ternana Calcio”.