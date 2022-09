Ternana, Partipilo decisivo: “Bene il derby per i nostri tifosi, ma dobbiamo restare umili”

Il rossoverde, autore del gol della vittoria, ha parlato anche della reazione alla vittoria di domenica scorsa: "Il presidente era contento per il risultato e l'atmosfera al Liberati, ma non c'è esaltazione. Lui la pensa come noi sul fatto di essere sempre umili e di continuare a lavorare perché di grande non abbiamo fatto ancora nulla. C'è troppa strada davanti".