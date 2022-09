Ternana-Perugia, il derby sarà una bolgia

Lo Stadio sarà in prevalenza rosso e verde con ben 8555 tifosi che patteggiano per i padroni di casa.

Per quanto riguarda i sostenitori del Grifo, le disposizioni che arrivano dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale, in quanto gara a rischio dichiara che "la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Perugia esclusivamente per il settore ospiti, ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società AC Perugia".