Terni, torna il derby con la clinica sullo sfondo: i perugini restano critici

Il derby umbro e il dinamico presidente ternano...

"Sarà un momento di incontro estremamente piacevole, a me molto gradito – confida Bandecchi -. Avremo modo di conoscerci e di parlare insieme del progetto della Ternana (proprio quello contestato dai tifosi del Perugia prima del derby d'andata con appositi striscioni, ndr), per quello che riguarda lo stadio e la clinica. Sarà un appuntamento, quindi, in cui parleremo di sviluppo della Regione. Ringrazio la Tesei – conclude – per aver voluto dedicare del tempo alla Ternana, alla città di Terni e a tutti noi".