Toscano, il grande ex del derby: “Reggina in A si può fare – Il Cosenza lanci i giovani”

In un'intervista pubblicata da strill.it, Domenico Toscano, attualmente allenatore del Cesena, reggino di nascita che per tanti anni ha vissuto a Cosenza e che nella sua carriera di calciatore prima e allenatore poi, ha indossato entrambe le casacche, ha parlato del derby calabrese che per lui un sapore particolare: "Non si può pronosticare il risultato di una partita come il derby, che da sempre rappresenta una sfida a sé stante. I valori tecnici sono importanti, ma spesso in queste gare contano di più la preparazione fisica e la testa con le quali si affrontano. La Reggina in questo avvio di stagione ha dimostrato di poter ambire alla Serie A, se non direttamente attraverso i play-off, mentre per il Cosenza mi auguro un campionato senza patemi d'animo e con l'ambizione di poter lanciare i tanti ragazzi promettenti che sono in rosa".