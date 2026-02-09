Venezia-Modena, continuità o riscatto: chi avrà la meglio al Penzo?

Da una parte chi vuole ottenere il nono successo di fila, dall‘altra chi vuole rimettersi in carreggiata: chi vincerà?

Domenico Ciccarelli Redattore 9 febbraio 2026 (modifica il 9 febbraio 2026 | 21:32)

Una gara che può dire tanto. Da un lato chi vuole dimostrare di essere una macchina perfetta, un squadra che vuole raggiungere il proprio obbiettivo, dall’altra chi cerca il riscatto. Allo Stadio Luigi Penzo, il Venezia, capolista, ospita il Modena: chi riuscirà ad imporsi tra la formazione Giovanni Stroppa e le squadra di Andrea Sottil?

Venezia-Modena: come arrivano le due squadre al match — Il Venezia gode di un ottimo momento di forma: l’ultima sconfitta della formazione lagunare risale a circa tre mesi fa, esattamente il 2 novembre scorso (contro il Catanzaro). Da quel momento in poi, in 12 partite, ha praticamente trovato la via del successo, tranne contro l’Avellino, gara terminata 1-1. Gli uomini di Giovanni Stroppa, infatti, sono momentaneamente al primo posto e sicuramente non vorranno mollarlo.

Il Modena, invece, dopo un ottimo avvio stagione ha praticamente schiacciato il piede sul freno. La squadra di Andrea Sottil, reduce dalla sconfitta in casa contro la Sampdoria, non riesce più a rimettersi sulla giusta carreggiata. La formazione emiliana è al momento all’ottavo posto e se non vuole staccarsi dalla zona playoff deve ritrovare fiducia ed entusiasmo.

Venezia-Modena: le probabili formazioni — Il Venezia punta alla vittoria e Giovanni Stroppa scende in campo con il consueto 3-5-2: la formazione lagunare si affida al MVP di gennaio, Andrea Adorante. Il Modena di Andrea Sottil per la rinascita si affida alle qualità tecniche di Yanis Massolin.

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franjic; Hainaut, Perez, Busio, Dagasso, Sagrado; Lauerbach, Adorante. All. Stroppa.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Beyuku, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; De Luca, Gliozzi. All. Sottil

Il pronostico — Il favore del pronostico pende tutto dal lato dei padroni di casa: il nono successo di fila del Venezia è quotato a 1.70. Un eventuale pareggio al Pierluigi Penzo, per i bookmakers, è a quota 3.40. La vittoria, invece, da parte degli uomini di Andrea Sottil è a quota 3.80. Il calcio è imprevedibile e a volte regala sorprese. Per gli amanti dell’azzardo è consigliabile optare per il 2 FISSO.