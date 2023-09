Venezia, uscito il terzo kit: è dedicato ai gondolieri

Terza maglia del Venezia per questa stagione 2023/24. È disegnato da Bureau Borsche e distribuita da Kappa per rendere omaggio ai gondolieri della città di Venezia.

Il Venezia ha lanciato il suo terzo kit ufficiale per la stagione 2023/2024. La nuova maglietta si ispira completamente alla tradizione ed è un omaggio ai gondolieri che ogni giorno lavorano sui canali della città.

La camiseta veneziana è una sorta di polo con il colletto rosso, a bande orizzontali bianche e blu. Il Comunicato del club conferma la scelta: "La Third Jersey 23/24 del Venezia FC vuole essere un tributo ai gondolieri, che da generazioni solcano i canali di Venezia secondo una tradizione tramandata di padre in figlio, ed alla loro intrinseca connessione con la città più bella del mondo. I gondolieri sono considerati un'icona culturale simbolo di Venezia nel mondo e sono parte integrante della Regata Storica, uno dei momenti più spettacolari e coinvolgenti della vita cittadina, seguita con grande passione dai veneziani che ogni anno si riuniscono lungo le rive del Canal Grande".

Non poteva mancare il ringraziamento del presidente dell'associazione gondolieri - Andrea Balbi - che ha voluto ringraziare la società: "A nome di tutti i gondolieri ringrazio il Venezia per aver pensato a noi". Ottimo modo per avvicinare il territorio al calcio.