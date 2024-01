Serie C, il derby del Tigullio termina a reti bianche

Il Sestri per uscire dalla zona calda, l’Entella per vendicare la sconfitta dell’andata. Il Ferrarsi ospita il derby del Tigullio per la ventiduesima giornata di Serie C

Matteo Murru

In una cornice d‘eccezione come quella del Luigi Ferraris, va in scena il derby ligure tra Sestri Levante ed Entella, valevole per la ventiduesima giornata di serie C. Nel girone B della terza divisione infatti, l’Entella cerca i tre punti grazie ai quali aggancerebbe il Pescara di Zeman, in scena alle 18.30 contro l’Arezzo. Dall’altra parte il Sestri Levante vive una situazione non esattamente rosea, in piena zona rossa e con un occhio sempre aperto rivolto ad Ancona e Olbia.

Il match

Primo tempo di ricognizione per le due squadre. Un sostanziale equilibrio che non lascia spazio a guizzi e spunti degni di nota, ad eccezione dell’occasione per Faggioli al minuto 25. Il numero 21 dell’Entella in area grazia l’estremo difensore Anacoura e cestina l’1-0. La risposta del Sestri arriva con una conclusione centrale di Forte al minuto 36. Passiamo alla ripresa con l’Entella che schiaccia subito l’acceleratore e, prima con Zappella e poi con Petermann va vicina al vantaggio. L’Entella si dimostra più intraprendente e pericolosa, ma non riesce a trovare la via della rete, con il Sestri che invece cerca di sfruttare qualche rapido ribaltamento di fronte.

La spettacolare cornice del Marassi non sortisce alcun effetto, il derby del Tigullio termina con zero reti e con un punto a testa. Un punto che forse non fa felice nessuno.

